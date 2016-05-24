Завтра киян очікує тепла погода, але можливий дощ

Завтра, 25 травня, в українській столиці буде хмарно з проясненнями, температура до +20°.

На завтра киянам обіцяють теплу погоду, але може піти дощ / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у Києві завтра вночі буде ясно і безхмарно, температура +12°.

Вдень буде хмарно з проясненнями, температура +20°, можливий дощ (ймовірність 32%).

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Атмосферний тиск 742 мм рт. ст., вітер північний і північно-східний, до 3.2 м/с.