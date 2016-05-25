Сьогодні в Україні очікується хмарна погода до +25°, місцями пройдуть дощі

08:00, 25 травня 2016
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Сьогодні, 25 травня, в Україні очікується тепла погода, але можливі дощі, температура до +25°.

REUTERS
REUTERS

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у Києві вдень буде хмарно з проясненнями, температура +20°, пройде невеликий дощ (ймовірність 53%). Атмосферний тиск 740 мм рт. ст., вітер східний та південно-східний, до 2,1 м/с.

У Львові, незважаючи на ясну погоду вранці, вдень буде хмарно з проясненнями і може пройти невеликий дощ. Вдень +18°, ввечері +16°, можлива гроза. Атмосферний тиск 731 мм рт. ст., вітер переважно північний, до 4.2 м/с.

25 травня в Україні очікується тепла погода від +10° до +25°, на заході та в центрі дощитиме

В Одесі вранці та вдень пройде дощ (ймовірність 61%), можлива гроза, температура вдень +17°, ввечері +15°, вітер південно-східний, до 6.8 м/с. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст.

Хмарно з проясненнями буде в Харкові, температура вдень +22°, до вечора стане практично безхмарно і +17°. Вітер південно-східний, до 2.6 м/с. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст.

У Дніпрі очікується невелика хмарність. Вдень +22°, ввечері +17°. Вітер південний і південно-східний, до 4.5 м/с. Ймовірність опадів 30%. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

УНІАН представляє свій погодний сервіс

Хмарно сьогодні в Сімферополі, можливий невеликий дощ (ймовірність 33%). Температура вдень +21°, ввечері +15°, вітер південний і південно-східний, до 7.3 м/с. Атмосферний тиск 732 мм рт. ст.

У Маріуполі хмарно з проясненнями. Температура вдень +21°, ввечері +16°. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст., вітер південний, але до вечора зміниться на північно-східний, до 2.4 м/c.

У Краматорську сьогодні очікується невелика хмарність, температура вдень +25°, ввечері +17°, вітер південний, до 2,1 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст., можливий невеликий дощ.

У Сєвєродонецьку практично безхмарно. Температура вдень +24°, ввечері +18°. Вітер вранці західний зміниться на південний до вечора, до 1.8 м/с, атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

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