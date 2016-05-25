Сьогодні в Києві пройде невеликий дощ, температура до +20°

08:48, 25 травня 2016
502
0

Сьогодні, 25 травня, в українській столиці буде хмарно з проясненнями, температура до +20° можливий дощ.

Фото УНИАН
У Києві може пройти дощ / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у Києві вдень буде хмарно з проясненнями, температура +20°, пройде невеликий дощ (ймовірність 53%).

25 травня в Україні очікується тепла погода від +10° до +25°, на заході та в центрі дощитиме

Атмосферний тиск 740 мм рт. ст., вітер східний та південно-східний, до 2,1 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Українців попереджають про грози та сильний вітер Українців попереджають про грози та сильний вітер
У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +24° У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +24°
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на сході очікується спека до +32° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на сході очікується спека до +32° (карта)
Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео) Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
756 мм
4.5 м/с
53 %
Стрічка новин