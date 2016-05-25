Сьогодні в Києві пройде невеликий дощ, температура до +20°

Сьогодні, 25 травня, в українській столиці буде хмарно з проясненнями, температура до +20° можливий дощ.

У Києві може пройти дощ / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у Києві вдень буде хмарно з проясненнями, температура +20°, пройде невеликий дощ (ймовірність 53%).

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Атмосферний тиск 740 мм рт. ст., вітер східний та південно-східний, до 2,1 м/с.