На півночі Індії 12 годин вирувала піщана буря, загинули дев'ять людей

09:19, 25 травня 2016
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Дев'ять людей загинули в результаті піщаної бурі, що обрушилася минулої ночі на північний індійський штат Уттар-Прадеш.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомила у вівторок поліція штату.

Сильний вітер, що несе частинки піску з пустелі Тар, валив дерева, опори ліній електропередачі та рекламні щити. Зокрема, було повалено величезне дерево на території всесвітньо відомого мавзолею Тадж-Махал в місті Агрі. Стихія вирувала протягом 12 годин, передає ТАСС.

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Після піщаної бурі на території штату пішли сильні дощі. За оцінками місцевої влади, в результаті ударів стихії знищено не менше 70% майбутнього врожаю манго в регіоні і половину посадок зернових в штаті.

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