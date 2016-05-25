На півночі Індії 12 годин вирувала піщана буря, загинули дев'ять людей

Дев'ять людей загинули в результаті піщаної бурі, що обрушилася минулої ночі на північний індійський штат Уттар-Прадеш.

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Про це повідомила у вівторок поліція штату.

Сильний вітер, що несе частинки піску з пустелі Тар, валив дерева, опори ліній електропередачі та рекламні щити. Зокрема, було повалено величезне дерево на території всесвітньо відомого мавзолею Тадж-Махал в місті Агрі. Стихія вирувала протягом 12 годин, передає ТАСС.

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Після піщаної бурі на території штату пішли сильні дощі. За оцінками місцевої влади, в результаті ударів стихії знищено не менше 70% майбутнього врожаю манго в регіоні і половину посадок зернових в штаті.