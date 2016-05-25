В Японії 100 тисяч будинків пошкоджено через землетруси

Понад 102 тис. будинків були пошкоджені в префектурах Кумамото і Оіта на південно-західному японському острові Кюсю в результаті сильних землетрусів 14 і 15 квітня.

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Про це повідомила адміністрація префектури Кумамото.

За її даними, повністю зруйновані понад 8 тис. будівель, близько 20 тис. частково зруйновані, ще більш ніж у 70 тис. випадків відзначені окремі пошкодження.

Огляд всіх будівель досі не завершений, тому у фахівців зберігаються побоювання щодо безпеки інших будинків, повідомляє ТАСС.

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Перша серія підземних поштовхів сталася на Кюсю 14 квітня, тоді магнітуда найсильнішого землетрусу сягала 6,5. Увечері наступного дня там сталася серія потужних землетрусів, магнітуда яких досягала 7,3. В результаті зсувів і обвалення будинків загинули 49 осіб, понад 340 жителів префектури Кумамото постраждали. Ще 20 осіб померли в евакуаційних пунктах від стресів і хвороб.

Повторні поштовхи на Кюсю фіксуються досі. За даними сейсмологів, з 14 квітня тут зафіксовано понад 1,5 тис. відчутних землетрусів магнітудою більше 1.