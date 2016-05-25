Вулкан Сінабунг в Індонезії продовжує вивергатися (фото)
Вулкан Сінабунг у Південній Суматрі (Індонезія) сьогодні, 25 травня, продовжує викидати стовпи попелу після розпочатого минулого тижня виверження.
Фото виверження опублікував Reuters.
Сінабунг – один з 130 активних вулканів в Індонезії, розташованих на так званому Вогненному колі – вулканічному поясі навколо басейну Тихого океану.
В Індонезії через виверження вулкану загинули 16 осіб
Він не діяв протягом чотирьох століть і прокинувся 2010 року, коли загинули дві людини. При виверженні 2014 року загинули 16 осіб.
Як повідомляв УНІАН, в результаті цього виверження загинули щонайменше семеро людей. Всі жертви виверження працювали на фермах в селі Гамбера, приблизно за 4 км від схилу і в межах небезпечної зони.
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