Вулкан Сінабунг в Індонезії продовжує вивергатися (фото)

10:43, 25 травня 2016
443
0

Вулкан Сінабунг у Південній Суматрі (Індонезія) сьогодні, 25 травня, продовжує викидати стовпи попелу після розпочатого минулого тижня виверження.

REUTERS
REUTERS

Фото виверження опублікував Reuters.

Сінабунг – один з 130 активних вулканів в Індонезії, розташованих на так званому Вогненному колі – вулканічному поясі навколо басейну Тихого океану.

В Індонезії через виверження вулкану загинули 16 осіб

Він не діяв протягом чотирьох століть і прокинувся 2010 року, коли загинули дві людини. При виверженні 2014 року загинули 16 осіб.

Як повідомляв УНІАН, в результаті цього виверження загинули щонайменше семеро людей. Всі жертви виверження працювали на фермах в селі Гамбера, приблизно за 4 км від схилу і в межах небезпечної зони.

REUTERS
REUTERS

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках України Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках України
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Українців попереджають про грози та сильний вітер Українців попереджають про грози та сильний вітер
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
756 мм
4.5 м/с
53 %
Стрічка новин