У Єревані штормовий вітер зірвав дах з п'ятиповерхівки (фото)
Штормовий вітер, який пронісся над Єреваном, зірвав дах з одного з будинків.
Мешканці будинку відзначили, що дощ, який зірвав дах вітром, залив квартири, повідомляє news.am.
«Я нещодавно завершив ремонт. Тепер все зіпсовано», - зазначив мешканець 5-го поверху Сурен Тоноян.
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Мешканці квартири номер 12 опинилися в досить неприємному становищі - у прямому сенсі без даху над головою. Представники кондомініуму порадили їм звернутися в мерію і районну адміністрацію.
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