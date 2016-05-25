26 травня в Україні пройдуть дощі та зливи

В Україні завтра, 26 травня, в більшості регіонів пройдуть дощі, місцями зливи. температура від +11° до +24°.

Завтра в Україні пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у столиці завтра очікується хмарна погода з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +21°, можливий дощ. Вітер північний і північно-східний, до 2.4 м/с, атмосферний тиск 744 мм рт. ст.

У Львові завтра вночі буде ясно і +11°, вдень трохи хмарно, +21°. Вітер північний та північно-західний, до 3.2 м/с. Ймовірність опадів 23%. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.

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В Одесі завтра пройдуть зливи, температура вночі +11°, вдень +18°, вітер північно-східний, до 4.1 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.

У Харкові в четвер буде хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +24°. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст., вітер північно-східний, 4.1 м/с.

Невелика хмарність очікується в Дніпрі. Вдень можливий дощ. Температура вдень +14°, вдень +23°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер вранці північно-східний, до вечора зміниться на північний, до 3.2 м/с.

У Сімферополі буде хмарно, пройдуть дощі і можливий злива. Температура вночі +12°, вдень +18°. Вітер південно-східний, до 1.6 м/с. Атмосферний тиск 732 мм рт. ст.

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Похмуро буде і в Маріуполі, температура вночі +14°, вдень +22°, вітер переважно східний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст. Ймовірність дощу 35%.

У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, вночі +11°, вдень +23°, вітер східний та північно-східний, 2 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями, імовірність опадів 20%. Температура вночі +13°, вдень +24°. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 1.8 м/с.