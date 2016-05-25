У столиці завтра очікується хмарна погода

У четвер, 26 травня, в столиці буде хмарно, температура до 21° тепла.

У Києві завтра буде хмарно / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у Києві завтра очікується хмарна погода з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +21°. Ймовірність опадів 24%.

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Вітер північний і північно-східний, до 2.4 м/с, атмосферний тиск 740 мм рт. ст.