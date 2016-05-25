У столиці завтра очікується хмарна погода

19:41, 25 травня 2016
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У четвер, 26 травня, в столиці буде хмарно, температура до 21° тепла.

Фото УНИАН
У Києві завтра буде хмарно / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у Києві завтра очікується хмарна погода з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +21°. Ймовірність опадів 24%.

26 травня в Україні пройдуть дощі та зливи

Вітер північний і північно-східний, до 2.4 м/с, атмосферний тиск 740 мм рт. ст.

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