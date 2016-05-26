В Україні сьогодні очікується хмарний, однак теплий день, місцями дощі
В Україні у четвер, 26 травня, у більшості регіонів очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Температура до +26°.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у столиці сьогодні очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою, температура зранку +17°, вдень +21°. Вітер північний і північно-східний, до 3,4 м/с, атмосферний тиск 743 мм рт. ст.
У Львові сьогодні невелика хмарність, вдень +21°, ввечері +19°. Вітер північний, до 2.6 м/с. Ймовірність опадів 14%. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.
У столиці завтра очікується хмарна погода
В Одесі пройдуть зливи, температура вдень +19°, ввечері +15°, вітер північний, до 4,4 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.
У Харкові у четвер буде хмарно з проясненнями, температура вдень +24°, ввечері +19°. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст., вітер північно-східний, 3.1 м/с.
Невелика хмарність очікується і в Дніпрі. Вдень пройде невеликий дощ. Температура вдень +20°, ввечері +18°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер вранці північно-східний, до вечора зміниться на північно-західний, до 3.2 м/с.
У Сімферополі буде хмарно, пройдуть дощі і можлива злива. Температура вночі +12°, вдень +18°. Вітер південно-східний, до 1.6 м/с. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст.
Хмарно з проясненнями буде в Маріуполі, температура вдень +22°, ввечері +17°, вітер вранці східний зміниться на північно-західний до вечора, до 3.5 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст. Ймовірність дощу 32%.
УНІАН представляє свій погодний сервіс
У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, вдень +26°, вдень +19°, вітер північно-східний, 3 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст. Ймовірність опадів 27%.
У Сєвєродонецьку сьогодні також буде хмарно з проясненнями, імовірність опадів 31%. Температура вдень +26°, ввечері +18°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер північний та східний, до 3.3 м/с.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+24°... +17°
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Донецьк+30°... +15°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +17°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+26°... +17°
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Луганськ+30°... +15°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+26°... +18°
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Полтава+22°... +17°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+30°... +15°
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Суми+24°... +14°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+22°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+25°... +17°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+27°... +16°