В Україні сьогодні очікується хмарний, однак теплий день, місцями дощі

08:00, 26 травня 2016
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В Україні у четвер, 26 травня, у більшості регіонів очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Температура до +26°.

REUTERS
REUTERS

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у столиці сьогодні очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою, температура зранку +17°, вдень +21°. Вітер північний і північно-східний, до 3,4 м/с, атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

У Львові сьогодні невелика хмарність, вдень +21°, ввечері +19°. Вітер північний, до 2.6 м/с. Ймовірність опадів 14%. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.

У столиці завтра очікується хмарна погода

В Одесі пройдуть зливи, температура вдень +19°, ввечері +15°, вітер північний, до 4,4 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.

У Харкові у четвер буде хмарно з проясненнями, температура вдень +24°, ввечері +19°. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст., вітер північно-східний, 3.1 м/с.

Невелика хмарність очікується і в Дніпрі. Вдень пройде невеликий дощ. Температура вдень +20°, ввечері +18°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер вранці північно-східний, до вечора зміниться на північно-західний, до 3.2 м/с.

У Сімферополі буде хмарно, пройдуть дощі і можлива злива. Температура вночі +12°, вдень +18°. Вітер південно-східний, до 1.6 м/с. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

Хмарно з проясненнями буде в Маріуполі, температура вдень +22°, ввечері +17°, вітер вранці східний зміниться на північно-західний до вечора, до 3.5 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст. Ймовірність дощу 32%.

УНІАН представляє свій погодний сервіс

У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, вдень +26°, вдень +19°, вітер північно-східний, 3 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст. Ймовірність опадів 27%.

У Сєвєродонецьку сьогодні також буде хмарно з проясненнями, імовірність опадів 31%. Температура вдень +26°, ввечері +18°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер північний та східний, до 3.3 м/с.

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