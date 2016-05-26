По американським штатам пройшлися 26 торнадо, постраждали Канзас, Оклахома, Техас і Колорадо (відео)

Сильні грози вдарили по Великим рівнинам у США. У п'яти штатах зафіксували 26 торнадо. Як мінімум 12 пройшлися по Канзасу, решта - в Мічигані, Оклахомі, Техасі і Колорадо.

По США знову вдарили торнадо / Скріншот

Очікується, що складні погодні умови триватимуть до кінця тижня, повідомляє The Watchers.

Читайте також Тернопільською областю пронісся смерч (відео)

В Канзасі потужна гроза з кількома торнадо проходила повз Додж-Сіті. Великий торнадо тут пошкодив шість будинків, виникли перебої з подачею електроенергії. За повідомленням Associated Press, дві людини отримали важкі поранення.

Великий торнадо також був помічений поруч Скотт-Сіті, але на щастя, обійшлося без серйозних ушкоджень.

У місті Хойзінгстон штату Канзас пориви вітру досягали 90 - 100 км/ч. Пошкоджені дахи будинків і лінії електропередач. У Грейт Бенді сильні дощі викликали повінь. Рівень води на деяких дорогах досягав 15-30 див.