По американським штатам пройшлися 26 торнадо, постраждали Канзас, Оклахома, Техас і Колорадо (відео)

08:58, 26 травня 2016
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Сильні грози вдарили по Великим рівнинам у США. У п'яти штатах зафіксували 26 торнадо. Як мінімум 12 пройшлися по Канзасу, решта - в Мічигані, Оклахомі, Техасі і Колорадо.

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По США знову вдарили торнадо / Скріншот

Очікується, що складні погодні умови триватимуть до кінця тижня, повідомляє The Watchers.

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В Канзасі потужна гроза з кількома торнадо проходила повз Додж-Сіті. Великий торнадо тут пошкодив шість будинків, виникли перебої з подачею електроенергії. За повідомленням Associated Press, дві людини отримали важкі поранення.

Великий торнадо також був помічений поруч Скотт-Сіті, але на щастя, обійшлося без серйозних ушкоджень.

У місті Хойзінгстон штату Канзас пориви вітру досягали 90 - 100 км/ч. Пошкоджені дахи будинків і лінії електропередач. У Грейт Бенді сильні дощі викликали повінь. Рівень води на деяких дорогах досягав 15-30 див.

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