У столиці сьогодні +21, можлива гроза

09:23, 26 травня 2016
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У Києві в четвер, 26 травня, очікується невелика хмарність, можлива гроза.

Фото УНИАН
У Києві очікується хмарна погода / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у столиці сьогодні очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою, температура зранку +17°, вдень +21°. До вечора стане практично безхмарно, +18°.

В Україні сьогодні очікується хмарний, однак теплий день, місцями дощі

Вітер північний і північно-східний, до 3,4 м/с, атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

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