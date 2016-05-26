У столиці сьогодні +21, можлива гроза

У Києві в четвер, 26 травня, очікується невелика хмарність, можлива гроза.

У Києві очікується хмарна погода / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у столиці сьогодні очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою, температура зранку +17°, вдень +21°. До вечора стане практично безхмарно, +18°.

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Вітер північний і північно-східний, до 3,4 м/с, атмосферний тиск 743 мм рт. ст.