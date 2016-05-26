У Китаї через повені на чотирьох водосховищах сталися прориви, зруйновані тисячі будинків
Повені, викликані тривалими зливами, зруйнували 1826 будинків в провінції Хунань (Центральний Китай).
На чотирьох великих водосховищах сталися прориви води.
У провінції закрито частину шкіл. Евакуйовано понад 27 тис. осіб. У повіті Гуйдун у тій же провінції викликаний опадами зсув завалив швидкісне шосе, передає ТАСС за інформацією Сіньхуа.
У провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю від тижневих дощів постраждали понад 70 тис. місцевих жителів, близько семи тисяч потребують термінової допомоги. Зруйновано і пошкоджено понад 2,3 тис. будинків. Прямий економічний збиток провінції склав 50 млн юанів ($7,6 млн).
В Індонезії потужні зливи стали причиною повеней і зсувів
Державна служба контролю за повенями і засухою попередила про можливість ще більш потужних повеней вздовж річок Янцзи, Сунхуацзян, Хуайхе і Чжуцзян.
Китайські метеорологи пов'язують тривалі зливи і повені з кліматичним ефектом Ель-Ніньо - підвищенням температури води в тропічній зоні Тихого океану. Нинішній фронт негоди, за їх словами, схожий на той, який викликав катастрофічні повені в басейні найбільшої китайської річки Янцзи в 1998 році. Тоді загинули 1320 осіб.
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