У Китаї через повені на чотирьох водосховищах сталися прориви, зруйновані тисячі будинків

09:40, 26 травня 2016
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Повені, викликані тривалими зливами, зруйнували 1826 будинків в провінції Хунань (Центральний Китай).

REUTERS
REUTERS

На чотирьох великих водосховищах сталися прориви води.

У провінції закрито частину шкіл. Евакуйовано понад 27 тис. осіб. У повіті Гуйдун у тій же провінції викликаний опадами зсув завалив швидкісне шосе, передає ТАСС за інформацією Сіньхуа.

У провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю від тижневих дощів постраждали понад 70 тис. місцевих жителів, близько семи тисяч потребують термінової допомоги. Зруйновано і пошкоджено понад 2,3 тис. будинків. Прямий економічний збиток провінції склав 50 млн юанів ($7,6 млн).

В Індонезії потужні зливи стали причиною повеней і зсувів

Державна служба контролю за повенями і засухою попередила про можливість ще більш потужних повеней вздовж річок Янцзи, Сунхуацзян, Хуайхе і Чжуцзян.

Китайські метеорологи пов'язують тривалі зливи і повені з кліматичним ефектом Ель-Ніньо - підвищенням температури води в тропічній зоні Тихого океану. Нинішній фронт негоди, за їх словами, схожий на той, який викликав катастрофічні повені в басейні найбільшої китайської річки Янцзи в 1998 році. Тоді загинули 1320 осіб.

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