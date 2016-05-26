На Забайкаллі горить священний для буддистів національний парк
Пожежу на площі 40 га, яка виникла напередодні через грозу, гасять в національному парку "Алханай" в Забайкальському краї, повідомила в четвер адміністрація національного парку.
"Пожежа зафіксована в середу в місцевості Дибикса. Її площа становить 40 гектарів. У гасінні беруть участь 77 чоловік, задіяно 17 одиниць техніки. За попередньою версією, причиною пожежі стала суха гроза", - сказав заступник директора парку Сергій Тархов, передає ТАСС.
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Осередок пожежі знаходиться у важкодоступній місцевості поблизу паломницької стежки Велике Горо, його гасіння ускладнюють рельєф місцевості та відсутність доріг. "Шкоди лісовому фонду не завдано, так як пожежа виникла на старих горільниках, серед кам'яних розсипів", - підкреслили в адміністрації.
Керівництво парку "Алханай" нагадало, що перебування людей в лісах заборонено через діючий у регіоні режим надзвичайної ситуації. "Однак кілька паломників були помічені на стежці і зупинені, оскільки їх перебування представляє реальну загрозу виникнення пожеж. У минулі роки були випадки пожеж на зупинках паломників, які запалюють лампадки і залишають їх у місцях поклоніння", - додали в адміністрації парку.
Гора Алханай - один із шанованих об'єктів північного буддизму. Вважається, що ця вершина є місцем відвідування Всевишнім світу людей. Головним покровителем найвищої точки Алханая є божество Демчог - один з п'яти головних будд, ім'я якого в перекладі з тибетської означає "Вічне благо".
У 1999 році в районі гори утворений національний парк "Алханай" - єдиний у Росії комплекс культових буддійських і природних пам'яток. Парк загальною площею 138 тисяч гектарів знаходиться на південному схилі Могойтуйського хребта. На його території розташовані цілющі джерела.
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