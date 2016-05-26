Вчені показали розряд блискавки зі швидкістю 700 кадрів в секунду (відео)

12:40, 26 травня 2016
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Вчені з Технологічного інституту Флориди зняли розряд блискавки під час грози зі швидкістю 7000 кадрів в секунду.

Скриншот
Скріншот

Сповільнену зйомку погодного явища інститут опублікував на своєму каналі в Youtube.

"Професор Нінгью Лю з Лабораторії геокосмічної фізики піймав прекрасну блискавку з недавнього шторму. Вона записана на швидкості в 7000 кадрів в секунду, а швидкість відтворення складає 700 кадрів в секунду", - йдеться в описі.

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На відео видно, як відлітають від блискавки «шматочки» зарядів, вибух після потрапляння в землю і всю міць цього страшного природного явища.

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