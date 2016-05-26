У Шрі-Ланці через повені та зсуви загинули 100 людей, ще стільки ж пропали без вісти (фото)

14:30, 26 травня 2016
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Сильний шторм, що вирував на Шрі-Ланці з 15 травня, завдав величезної шкоди у багатьох районах країни і викликав серйозні повені і смертельні зсуви.

За даними Центру управління лих, поточне число загиблих становить 101 і ще 100 чоловік з району Кегалі досі відсутні. Парламент країни скликав засідання 25 травня, за тиждень до закінчення терміну, щоб обговорити необхідні заходи з відновлення потерпілих районів, передає The Watchers.

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Повені і зсуви, викликані тропічним циклоном Роану, знищили численні будинки, затоплені цілі села в 22 районах Шрі-Ланки. Станом на 22 травня, 237 240 осіб були змушені покинути свої будинки і шукали притулку в 376 безпечних місцях, таких як місцеві табори, школи і храми, за даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

Щонайменше, 503 будинки були зруйновані і 3 793 постраждали.

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