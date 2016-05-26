У більшості регіонів України завтра буде хмарно, місцями пройдуть дощі

В Україні завтра, 27 травня, у більшості регіонів очікується хмарна погода, температура від +10° до +27°.

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Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у столиці завтра, у п'ятницю, очікується практично безхмарна погода, температура вночі +15°, вдень +22°. Вітер північний, до 3.3 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

У Львові завтра вночі буде ясно і +12°, вдень трохи хмарно, +22°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 1.9 м/с. Ймовірність опадів 21%. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.

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В Одесі буде ясно і безхмарно, температура вночі +13°, вдень +22°, вітер північний та східний, до 3.8 м/с. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст.

У Харкові у п'ятницю очікується невелика хмарність та легкий дощик, температура вночі +15°, вдень +24°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер вранці північно-західний, вдень північно-західний, 2 м/с.

Невелика хмарність очікується в Дніпрі. Вдень можливий дощ з грозою. Температура вночі +15°, вдень +25°. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст. Вітер північний та північно-західний, до 1.9 м/с.

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У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, імовірність опадів 43%. Температура вночі +10°, вдень +18°. Вітер північно-східний та північно-західний, 4 м/с. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.

Хмарно буде і в Маріуполі, температура вночі +15°, вдень +22°, вітер переважно південний, 2 м/с. Атмосферний тиск 758 мм рт. ст. Ймовірність дощу 28%.

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У Краматорську у п'ятницю можливий дощ з грозою, вночі +13°, вдень +27°, вітер південний, до 1.8 м/с. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку завтра буде практично безхмарно, але ймовірні опади (48%). Температура вночі +13°, вдень +27°. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. Вітер переважно південний, до 2.5 м/с.