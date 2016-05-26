Погода в Києві: у столиці завтра +23°, опадів не прогнозують

19:30, 26 травня 2016
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У Києві завтра, 27 травня, очікується практично безхмарна погода.

Завтра в столице до 23 тепла / УНИАН
Завтра у столиці до 23 тепла / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у столиці завтра, у п'ятницю, буде практично безхмарно, температура вночі +15°, вдень +22°.

У більшості регіонів України завтра буде хмарно, місцями пройдуть дощі

Опадів не очікується. Увечері буде хмарно з проясненнями, +20°

Вітер північний, до 3.7 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

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