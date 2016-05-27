Погода в Україні 27 травня: очікуються дощі з грозою
В Україні сьогодні, 27 травня, у більшості регіонів очікується хмарна, але тепла погода, пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у столиці в п'ятницю очікується практично безхмарна погода, температура вдень +23°, ввечері +19°. Вітер північний, до 4.3 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.
У Львові невелика хмарність, можливий дощ з грозою, вдень +21°, ввечері +19°. Вітер північний, 2 м/с. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.
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В Одесі вдень невелика хмарність, температура +22°, ввечері +15°, вітер східний та південний, до 3,9 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.
У Харкові у п'ятницю також буде хмарно, можливий дощ, температура вдень +24°, ввечері +19°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер північно-східний 2 м/с.
В Дніпрі сьогодні буде хмарно, можливий дощ з грозою. Температура вдень +24°, ввечері +18°. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст. Вітер північно-західний, до 2.2 м/с.
УНІАН представляє свій погодний сервіс
У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вдень +20°, ввечері +14°. Вітер північно-західний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст.
Хмарно з проясненнями буде і в Маріуполі, температура вдень +22°, ввечері +17°, вітер переважно південно-східний, до 2,5 м/с. Атмосферний тиск 758 мм рт. ст.
У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, можливий дощ, удень +26°, ввечері +19°, вітер південно-західний, до 2.7 м/с. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку сьогодні буде практично безхмарно, але ймовірні опади (48%). Температура вдень +26°, ввечері +19°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст. Вітер переважно південний, до 2.7 м/с.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+24°... +17°
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Донецьк+30°... +15°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +17°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+26°... +17°
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Луганськ+30°... +15°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+26°... +18°
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Полтава+22°... +17°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+30°... +15°
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Суми+24°... +14°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+22°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+25°... +17°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+27°... +16°