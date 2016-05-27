Погода в Україні 27 травня: очікуються дощі з грозою

В Україні сьогодні, 27 травня, у більшості регіонів очікується хмарна, але тепла погода, пройдуть дощі.

REUTERS

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у столиці в п'ятницю очікується практично безхмарна погода, температура вдень +23°, ввечері +19°. Вітер північний, до 4.3 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

У Львові невелика хмарність, можливий дощ з грозою, вдень +21°, ввечері +19°. Вітер північний, 2 м/с. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.

Читайте також Погода в Києві: у столиці завтра +23°, опадів не прогнозують

В Одесі вдень невелика хмарність, температура +22°, ввечері +15°, вітер східний та південний, до 3,9 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.

У Харкові у п'ятницю також буде хмарно, можливий дощ, температура вдень +24°, ввечері +19°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер північно-східний 2 м/с.

В Дніпрі сьогодні буде хмарно, можливий дощ з грозою. Температура вдень +24°, ввечері +18°. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст. Вітер північно-західний, до 2.2 м/с.

Читайте також УНІАН представляє свій погодний сервіс

У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вдень +20°, ввечері +14°. Вітер північно-західний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст.

Хмарно з проясненнями буде і в Маріуполі, температура вдень +22°, ввечері +17°, вітер переважно південно-східний, до 2,5 м/с. Атмосферний тиск 758 мм рт. ст.

У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, можливий дощ, удень +26°, ввечері +19°, вітер південно-західний, до 2.7 м/с. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку сьогодні буде практично безхмарно, але ймовірні опади (48%). Температура вдень +26°, ввечері +19°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст. Вітер переважно південний, до 2.7 м/с.