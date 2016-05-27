У Києві сьогодні по-літньому тепло, дощі не прогнозуються

09:06, 27 травня 2016
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У Києві в п'ятницю, 27 травня, очікується тепла літня погода, температура до +23°.

olegasphoto.blogspot.com
Киян чекає тепла погода / olegasphoto.blogspot.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у столиці в п'ятницю очікується практично безхмарна погода.

Погода в Україні 27 травня: очікуються дощі з грозою

Температура вдень +23°, ввечері +19° і невелика хмарність

Вітер північний, до 4.3 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

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