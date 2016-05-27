Біля берегів Фіджі стався землетрус

09:25, 27 травня 2016
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Землетрус магнітудою 6,4 стався в п'ятницю в Тихому океані біля берегів Фіджі. Про це повідомила Геологічна служба США.

world-atlas.ru
Інформації про руйнування не надходило / world-atlas.ru

За її даними, епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 424 км на південний схід від столиці держави - міста Сува. Осередок землетрусу залягав на глибині 572,1 км, передає ТАСС.

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Повідомлень про жертви і руйнування не надходило.

Республіка Фіджі розташована більш ніж на 300 островах у південній частині Тихого океану. У країні проживають близько 890 тисяч осіб.

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