У Росії горить 40 тисяч гектарів лісу
Площа лісових пожеж у Росії за добу зменшилася більш ніж втричі, до 40,4 тисячі гектарів, а в Амурській області майже в дев'ять разів, до 9,8 тисячі гектарів, повідомляє підвідомча Рослісгоспу служба "Авіалісохорона".
"На 00:00 мск (00:00 за Києвом) 27.05.2016 на території Російської Федерації діяло 72 лісових пожежі на загальній площі 40 398 га, в тому числі 11 пожеж на землях лісового фонду на площі 17 945 га (Республіка Бурятія); 12 пожеж на землях лісового фонду на площі 10 941 га (Забайкальський край); дев'ять пожеж на землях лісового фонду на площі 9 813 га (Амурська область)", - йдеться в повідомленні.
У РФ площа лісових пожеж за вихідні зросла у шість разів
Днем раніше служба повідомляла, що в Амурській області вогнем охоплено понад 87 тис. га, а в цілому по РФ - 129 тис. га, передає ТАСС.
Всього ж за добу було погашено 93 лісових пожежі на площі 92 тисячі гектарів. У боротьбі з вогнем задіяно майже 600 парашутистів-пожежників і десантників-пожежників "Авіалісохорони", які працюють в Амурській області, Забайкальському краї, Туві і Бурятії.
В Амурській області, Забайкальському краї і Бурятії зберігається режим НС.
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