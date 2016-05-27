Китай продовжує потерпати від повеней

На більшій частині території Китаю тривають сильні зливи, несучи за собою повені і змушуючи місцеве населення евакуюватися.

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За тиждень від розгулу стихії в південно-західній провінції Гуйчжоу постраждало понад 70 тис. чоловік і 3300 га сільгоспугідь, пошкоджено понад 2300 будинків. Попередній збитки, завдані негодою, оцінюються в 7,6 млн доларів США, передає Сіньхуа.

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За останній тиждень від проливних дощів в провінції Хунань (центральний Китай) постраждало понад 27 тис. чоловік. На північно-заході і південно-сході провінції зруйновано 1826 будинків. Призупинені заняття у деяких школах. На ділянку автотраси поряд з повітом Гуйдун зійшов зсув, на розчищення завалів після якого піде близько 20 днів.

Державний штаб по боротьбі з повенями і засухою КНР попереджає про значне підвищення рівня води в річках Янцзи, Сунхуацзян (Сунгарі), Хуанхе і Чжуцзян.