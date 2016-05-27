Атмосфера Землі нагрівається значно швидше, ніж вважалося раніше - вчені
Рекордні температури на планеті за останні кілька років передбачають перегляд у бік збільшення оцінок впливу викидів вуглекислого газу на глобальне потепління за останні сто років.
Про це йдеться в статті New Scientist. Її автори з'ясували, що Земля може нагріватися набагато інтенсивніше, ніж передбачалося раніше.
"За останні кілька років ряд дослідників дійшли до висновку, що рівень вуглекислого газу в атмосфері чинить менш сильний вплив на потепління, ніж передбачалося раніше. Але ці дослідження проводилися в кінці періоду незначного потепління. Чи враховують ці результати рекордні температури 2014, 2015 і 2016 років?", - наголошується в статті.
Вплив вуглекислого газу на потепління підскочив вдвічі за останні 25 років - звіт
Щоб це з'ясувати, New Scientist поспілкувався з тими, хто проводив дослідження, дізнавшись у них, як останні дані про температуру вплинуть на результати, виходячи з їхніх моделей.
Одне з резонансних досліджень 2013 року показало, що подвоєння кількості вуглекислого газу, що спричинить стрімке потепління, розпочнеться при зростанні глобальної температури порівняно з індустріальною епохою на 1.3°С, що значно менше, ніж більшість попередніх оцінок. Це буде означати, що у людства ще є шанс обмежити глобальне потепління нижче "небезпечної" точки 2 °С, йдеться в статті.
За словами Пірса Форстера з Лідського університету в Британії, це дослідження проводилося до того, як рівень глобальної температури пробив позначку 1 °C вище доіндустріального рівня. Якби дослідження 2013 року повторилося з урахуванням останніх показників, в результаті вийшла б цифра в 1.6 °C.
"Можливо, показник 1.6 °C знаходиться ближче "істинного", - зазначив учений.
2014 року Дрю Шиндел з Університету Дюка прийшов до висновку, що стрімке потепління у відповідь на подвоєння СО2 в атмосфері розпочнеться з позначки близько 1,7 °С. Дослідження 2015 року за участю Гевін Шмідт з Інституту космічних досліджень НАСА імені Годдарда в Нью-Йорку отримав такий самий результат. І в цьому році, Труді Сторелвмо з Єльського університету заявив про тривожну відмітку в 2 °С.
Як повідомляв УНІАН, геофізики з США виявили на Марсі свідоцтва існування льодовикового періоду, а зараз планета, на думку вчених, виходить з нього і переходить у фазу глобального потепління.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+24°... +17°
-
Донецьк+30°... +15°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запоріжжя+29°... +17°
-
Івано-Франківськ+26°... +15°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+26°... +17°
-
Луганськ+30°... +15°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+26°... +18°
-
Полтава+22°... +17°
-
Рівне+25°... +15°
-
Сімферополь+30°... +15°
-
Суми+24°... +14°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+22°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницький+27°... +15°
-
Черкаси+25°... +17°
-
Чернігів+27°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°