Атмосфера Землі нагрівається значно швидше, ніж вважалося раніше - вчені

14:00, 27 травня 2016
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Рекордні температури на планеті за останні кілька років передбачають перегляд у бік збільшення оцінок впливу викидів вуглекислого газу на глобальне потепління за останні сто років.

NASA/GSFC
Оцінка глобального потепління може бути заниженою / NASA/GSFC

Про це йдеться в статті New Scientist. Її автори з'ясували, що Земля може нагріватися набагато інтенсивніше, ніж передбачалося раніше.

"За останні кілька років ряд дослідників дійшли до висновку, що рівень вуглекислого газу в атмосфері чинить менш сильний вплив на потепління, ніж передбачалося раніше. Але ці дослідження проводилися в кінці періоду незначного потепління. Чи враховують ці результати рекордні температури 2014, 2015 і 2016 років?", - наголошується в статті.

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Щоб це з'ясувати, New Scientist поспілкувався з тими, хто проводив дослідження, дізнавшись у них, як останні дані про температуру вплинуть на результати, виходячи з їхніх моделей.

Одне з резонансних досліджень 2013 року показало, що подвоєння кількості вуглекислого газу, що спричинить стрімке потепління, розпочнеться при зростанні глобальної температури порівняно з індустріальною епохою на 1.3°С, що значно менше, ніж більшість попередніх оцінок. Це буде означати, що у людства ще є шанс обмежити глобальне потепління нижче "небезпечної" точки 2 °С, йдеться в статті.

За словами Пірса Форстера з Лідського університету в Британії, це дослідження проводилося до того, як рівень глобальної температури пробив позначку 1 °C вище доіндустріального рівня. Якби дослідження 2013 року повторилося з урахуванням останніх показників, в результаті вийшла б цифра в 1.6 °C.

"Можливо, показник 1.6 °C знаходиться ближче "істинного", - зазначив учений.

2014 року Дрю Шиндел з Університету Дюка прийшов до висновку, що стрімке потепління у відповідь на подвоєння СО2 в атмосфері  розпочнеться з позначки близько 1,7 °С. Дослідження 2015 року за участю Гевін Шмідт з Інституту космічних досліджень НАСА імені Годдарда в Нью-Йорку отримав такий самий результат. І в цьому році, Труді Сторелвмо з Єльського університету заявив про тривожну відмітку в 2 °С.

Як повідомляв УНІАН, геофізики з США виявили на Марсі свідоцтва існування льодовикового періоду, а зараз планета, на думку вчених, виходить з нього і переходить у фазу глобального потепління.

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