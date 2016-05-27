В Україні на вихідних буде по-літньому тепло, але дощитиме

15:11, 27 травня 2016
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В Україні завтра очікується тепла погода, у багатьох містах пройдуть дощі, місцями грози.

фото УНИАН
Українців на вихідних очікує тепла погода, але пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, на вихідних в Києві буде хмарно і йтимуть дощі. У суботу вночі +17°, вдень +21°, пройде дощ, можлива гроза. У неділю киянам також обіцяють опади, але буде тепло, до +25.°

У Львові в суботу і неділю очікується практично безхмарна погода до +26°. У Луцьку невелика хмарність, в суботу протягом доби +14°...+25°, у неділю вночі +15° вночі і +26° вдень, можливий дощ. У Вінниці також буде хмарно. У суботу до +24°, у неділю до +23°.

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В Одесі у суботу очікується дощ, температура вночі +13° удень +22°. У неділю настане ясна погода, але можливі опади, температура вночі +16° удень +25°.

У Харкові завтра невелика хмарність, вночі +16°, вдень +25°, у неділю очікуються дощі з грозами, вночі +17° удень +26°. У Дніпрі на вихідних пройдуть дощі, в суботу та неділю до +24°.

У Сімферополі завтра очікується невелика хмарність, температура вночі +11° удень +22°, на неділю обіцяють зливи і похмуру погоду. Температура вночі +14° удень +20°. У Маріуполі в суботу буде хмарно із проясненнями, температура до +24°, в неділю хмарно і дощ, можлива злива, вночі +16° удень +21°.

У Краматорську завтра хмарно з проясненнями, вночі +15°, вдень +26°. У неділю також буде тепло, до +24°.

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Погода на курортах

В Буковелі на вихідних буде тепло і практично безхмарно. У суботу до +20°, у неділю до +21°. Але вночі прохолодно, від +10°. У Моршині на Львівщині також буде ясно і практично безхмарно. У суботу вночі +11°, вдень +24°. У неділю також буде тепло, до +22°.

У Трускавці завтра і післязавтра буде ясно. У суботу до +24°, у неділю до +25°. У Сваляві хмарно, в суботу +23°, в неділю до +25°.

У Затоці завтра очікується невеликий дощ, температура до +21°, в неділю невелика хмарність та +22°. У Бердянську на вихідних очікується практично безхмарна погода, температура до +22°, але в неділю може пройти дощ, температура до +21°.

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