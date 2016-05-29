Через повені в Техасі загинули чотири людини

У результаті проливних дощів і затоплень в Техасі загинули чотири людини, ще двоє числяться в списках зниклих без вісті.

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Тіла двох зниклих автомобілістів були виявлені в сільській місцевості між Остіном і Х'юстоном. До цього були знайдені тіла ще двох людей у затоплених машинах, передає Gazeta.ru за інформацією Associated Press.

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Місцеві чиновники повідомили, що в регіоні тривають пошукові заходи.