У Європі десятки людей постраждали від ударів блискавки
Одна людина загинула і більше сорока серйозно постраждали в результаті ударів блискавки в кількох європейських країнах.
На півдні Польщі жертвою стихії став турист, який перебував у поході в горах.
Ще троє альпіністів також постраждали від удару блискавки, повідомив телеканалу TVN24 місцевий гірнорятувальник.
На північному заході Парижа десять дітей і один дорослий, які відзначали день народження, постраждали від удару блискавки, після того як сховалися від грози під деревом, передає Російська служба ВВС.
У Німеччині через удар блискавки в футбольне поле постраждали 30 дітей
Постраждалим допоміг пожежний, який надав їм першу допомогу. За словами влади, якби він випадково не був поблизу, ситуація склалася б набагато гірше.
Внаслідок грози та сильної зливи також був припинений матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу "Ролан Гаррос".
У німецькій комуні Хопштедтен блискавка вдарила в футбольне поле, де проходила гра дитячих команд. В результаті постраждали 35 осіб.
Госпіталізовано троє дорослих, включаючи суддю, у якого зупинилося серце.
Очевидець події підкреслив, що перед ударом блискавки на небі не було хмар.
В середині травня від ударів блискавки в Бангладеш загинули понад 50 осіб. Більшість були фермерами, які працювали в грозу на рисових полях.
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