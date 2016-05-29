У Європі десятки людей постраждали від ударів блискавки

Одна людина загинула і більше сорока серйозно постраждали в результаті ударів блискавки в кількох європейських країнах.

Більше сорока людей постраждали від блискавок / Скріншот

На півдні Польщі жертвою стихії став турист, який перебував у поході в горах.

Ще троє альпіністів також постраждали від удару блискавки, повідомив телеканалу TVN24 місцевий гірнорятувальник.

На північному заході Парижа десять дітей і один дорослий, які відзначали день народження, постраждали від удару блискавки, після того як сховалися від грози під деревом, передає Російська служба ВВС.

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Постраждалим допоміг пожежний, який надав їм першу допомогу. За словами влади, якби він випадково не був поблизу, ситуація склалася б набагато гірше.

Внаслідок грози та сильної зливи також був припинений матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу "Ролан Гаррос".

У німецькій комуні Хопштедтен блискавка вдарила в футбольне поле, де проходила гра дитячих команд. В результаті постраждали 35 осіб.

Госпіталізовано троє дорослих, включаючи суддю, у якого зупинилося серце.

Очевидець події підкреслив, що перед ударом блискавки на небі не було хмар.

В середині травня від ударів блискавки в Бангладеш загинули понад 50 осіб. Більшість були фермерами, які працювали в грозу на рисових полях.