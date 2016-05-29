У Європі десятки людей постраждали від ударів блискавки

03:09, 29 травня 2016
1658
0

Одна людина загинула і більше сорока серйозно постраждали в результаті ударів блискавки в кількох європейських країнах.

Скриншот
Більше сорока людей постраждали від блискавок / Скріншот

На півдні Польщі жертвою стихії став турист, який перебував у поході в горах.

Ще троє альпіністів також постраждали від удару блискавки, повідомив телеканалу TVN24 місцевий гірнорятувальник.

На північному заході Парижа десять дітей і один дорослий, які відзначали день народження, постраждали від удару блискавки, після того як сховалися від грози під деревом, передає Російська служба ВВС.

У Німеччині через удар блискавки в футбольне поле постраждали 30 дітей

Постраждалим допоміг пожежний, який надав їм першу допомогу. За словами влади, якби він випадково не був поблизу, ситуація склалася б набагато гірше.

Внаслідок грози та сильної зливи також був припинений матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу "Ролан Гаррос".

У німецькій комуні Хопштедтен блискавка вдарила в футбольне поле, де проходила гра дитячих команд. В результаті постраждали 35 осіб.

Госпіталізовано троє дорослих, включаючи суддю, у якого зупинилося серце.

Очевидець події підкреслив, що перед ударом блискавки на небі не було хмар.

В середині травня від ударів блискавки в Бангладеш загинули понад 50 осіб. Більшість були фермерами, які працювали в грозу на рисових полях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Закарпатті град пошкодив покрівлі майже 200 будинків (фото, відео) На Закарпатті град пошкодив покрівлі майже 200 будинків (фото, відео)
Жертвами зсувів у Бангладеш стали 13 людей Жертвами зсувів у Бангладеш стали 13 людей
Українців попереджають про грози та сильний вітер Українців попереджають про грози та сильний вітер
Зливи, град і скажений вітер: в Україні без світла залишилися 238 населених пунктів (відео) Зливи, град і скажений вітер: в Україні без світла залишилися 238 населених пунктів (відео)
У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +24° У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +24°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
81 %
756 мм
4.5 м/с
52 %
Стрічка новин