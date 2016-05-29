Майже по всій території України оголошено "грозове" попередження
Майже по всій території України прогнозується погіршення погодних умов.
Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
Зазначається, що такі погодні умови, як сьогодні, потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
"Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов", - йдеться у повідомленні.
Синоптики прогнозують на завтра в Україні грози зі шквалами і град
Так, по всій території України, крім західних областей, очікуються грози, місцями зі шквалами до 15-20 м/с.
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