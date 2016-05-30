В Україні 30 травня буде по-літньому спекотно, але пройдуть дощі

08:06, 30 травня 2016
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В Україні сьогодні, 30 травня, у більшості регіонів очікується хмарна, але тепла погода, пройдуть дощі.

дождь, Киев, погода / Фото УНИАН
В Україні сьогодні до +29° / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у столиці в понеділок очікується практично безхмарна погода, температура вдень +24°, ввечері +20°. Вітер східний, до 4.5 м/с, атмосферний тиск 744 мм рт. ст.

У Львові цілий день буде ясно і безхмарно, удень +27°, ввечері +23°. Вітер східний, до 2,6 м/с. Атмосферний тиск 734 мм рт. ст.

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Невелику хмарність і дощ з грозою прогнозують в Луцьку, температура вдень +25°, ввечері +23°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст., вітер північно-східний та східний, до 2.9 м/с.

У Вінниці також очікуються дощі, можлива гроза. Вдень хмарно +22°, ввечері +21°. Вітер північно-східний, до 2.6 м/с. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст.

В Одесі невелика хмарність, можливий дощ з грозою, температура вдень +24°, ввечері +20°, вітер північно-західний, до 3.8 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.

УНІАН представляє свій погодний сервіс

У Харкові в понеділок буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ, температура вдень +25°, ввечері +22°. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст., вітер північно-східний до 2,7 м/с.

В Дніпрі сьогодні буде практично безхмарно. Вдень +25°, ввечері +20°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер північний, 3 м/с.

У Сімферополі у понеділок очікується дощ. Температура вдень +22°, ввечері +17°. Вітер західний та південно-західний, до 5.8 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.

Похмуро буде і в Маріуполі, проте дощів не прогнозується. Вдень +23°, ввечері +20° пройде дощ, вітер південно-західний, до 6,2 м/с. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст.

У Краматорську в понеділок невелика хмарність, можливий дощ з грозою, вдень +25°, ввечері +21°, вітер північно-східний, до 3.6 м/с. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку сьогодні також пройде злива. Температура вдень +29°, ввечері +21°. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст. Вітер переважно східний, до 6.9 м/с.

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