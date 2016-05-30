Сьогодні киян очікує практично безхмарна погода, до +24°

08:32, 30 травня 2016
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Згідно з прогнозом УНІАН Погода у понеділок, 30 травня, у Києві вдень буде по-літньому тепло і практично безхмарно.

ZN.UA
У Києві вдень до +24 градусів / ZN.UA

Температура вдень +24°, до вечора опуститься до +20° і очікується невелика хмарність. Вітер східний та північно-східний, до 4.5 м/с.

В Україні 30 травня буде по-літньому спекотно, але пройдуть дощі

Атмосферний тиск 744 мм рт. ст.

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