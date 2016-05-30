До кінця тижня в Україні йтимуть дощі
Цього тижня українців очікує дощова погода з помірною хмарністю, місцями грози. На початку тижня буде тепло, вдень +24°...+27°, ближче до вихідних похолоднішає до +20°...+22°.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок, 30 травня, дощитиме майже на всій території України. У західних областях очікується помірна хмарність. Стовпчики термометра вдень показуватимуть 25-27 градусів тепла. На сході дощитиме, до +26°.
У вівторок дощі очікуються також у всіх областях, місцями грози. На заході вдень до +26°, на півдні +26°...+28°. На сході також тепло, +24°...+26°.
В Україні 30 травня буде по-літньому спекотно, але пройдуть дощі
У середу, у перший день літа, у західних регіонах трохи похолоднішає і пройдуть дощі, температура вдень до +24°. На півдні також очікується хмарна дощова погода, вдень +23°, у центрі і на сході також дощитиме, температура вдень +24°...+26°.
У четвер на сході та півдні країни досі дощитиме, денна температура +23°...+26°. На заході також очікуються опади і похолоднішає до +21°, у центрі +22°, дощі.
В Україні на вихідних буде по-літньому тепло, але дощитиме
У п'ятницю майже на свій території України залишиться дощова погода, місцями грози. На сході +22°, на півдні +19°...+21°. У західних областях до +22°.
На вихідних також очікуються дощі, денна температура у суботу +20°...+22°, у неділю +21°...+25°.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+24°... +17°
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Донецьк+30°... +15°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +17°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+26°... +17°
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Луганськ+30°... +15°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+26°... +18°
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Полтава+22°... +17°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+30°... +15°
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Суми+24°... +14°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+22°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+25°... +17°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+27°... +16°