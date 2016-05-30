До кінця тижня в Україні йтимуть дощі

Цього тижня українців очікує дощова погода з помірною хмарністю, місцями грози. На початку тижня буде тепло, вдень +24°...+27°, ближче до вихідних похолоднішає до +20°...+22°.

На українців очікує дощова погода / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок, 30 травня, дощитиме майже на всій території України. У західних областях очікується помірна хмарність. Стовпчики термометра вдень показуватимуть 25-27 градусів тепла. На сході дощитиме, до +26°.

У вівторок дощі очікуються також у всіх областях, місцями грози. На заході вдень до +26°, на півдні +26°...+28°. На сході також тепло, +24°...+26°.

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У середу, у перший день літа, у західних регіонах трохи похолоднішає і пройдуть дощі, температура вдень до +24°. На півдні також очікується хмарна дощова погода, вдень +23°, у центрі і на сході також дощитиме, температура вдень +24°...+26°.

У четвер на сході та півдні країни досі дощитиме, денна температура +23°...+26°. На заході також очікуються опади і похолоднішає до +21°, у центрі +22°, дощі.

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У п'ятницю майже на свій території України залишиться дощова погода, місцями грози. На сході +22°, на півдні +19°...+21°. У західних областях до +22°.

На вихідних також очікуються дощі, денна температура у суботу +20°...+22°, у неділю +21°...+25°.