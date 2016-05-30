На півночі Індії через тропічний шторм загинули 12 людей
Щонайменше 12 людей загинуло, кілька десятків отримали травми в результаті тропічного шторму, що обрушився минулої ночі на штат Уттар-Прадеш на півночі Індії.
Про це в понеділок повідомила поліція штату, передає ТАСС.
Ураган, що супроводжувався зливою і грозою, пройшов по всій території штату, зриваючи дахи будинків, вириваючи дерева, обриваючи лінії електропередач і затопивши низинні райони. На сході штату загинули дві людини. У центральній частині в окремих інцидентах блискавкою вбило чотирьох осіб. З різних округів також надходять повідомлення про трагічні інциденти, пов'язані з обваленням старих будівель, наприклад, про загибель двох школярів в селі, на яких впали важкі шкільні ворота.
В результаті торнадо і ураганів в США загинули 30 осіб (фото)
За оцінками правоохоронних органів, число загиблих може бути значно більшим. Національне метеорологічне управління попередило про те, що дощі триватимуть Уттар-Прадеші ще не менше 48 годин.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+24°... +17°
-
Донецьк+30°... +15°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запоріжжя+29°... +17°
-
Івано-Франківськ+26°... +15°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+26°... +17°
-
Луганськ+30°... +15°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+26°... +18°
-
Полтава+22°... +17°
-
Рівне+25°... +15°
-
Сімферополь+30°... +15°
-
Суми+24°... +14°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+22°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницький+27°... +15°
-
Черкаси+25°... +17°
-
Чернігів+27°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°