На півночі Індії через тропічний шторм загинули 12 людей

10:19, 30 травня 2016
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Щонайменше 12 людей загинуло, кілька десятків отримали травми в результаті тропічного шторму, що обрушився минулої ночі на штат Уттар-Прадеш на півночі Індії.

REUTERS
REUTERS

Про це в понеділок повідомила поліція штату, передає ТАСС.

Ураган, що супроводжувався зливою і грозою, пройшов по всій території штату, зриваючи дахи будинків, вириваючи дерева, обриваючи лінії електропередач і затопивши низинні райони. На сході штату загинули дві людини. У центральній частині в окремих інцидентах блискавкою вбило чотирьох осіб. З різних округів також надходять повідомлення про трагічні інциденти, пов'язані з обваленням старих будівель, наприклад, про загибель двох школярів в селі, на яких впали важкі шкільні ворота.

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За оцінками правоохоронних органів, число загиблих може бути значно більшим. Національне метеорологічне управління попередило про те, що дощі триватимуть Уттар-Прадеші ще не менше 48 годин.

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