У Китаї зсув поховав заживо 6 осіб

11:28, 30 травня 2016
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У неділю шість чоловік були поховані під руїнами своїх будинків у Китаї в результаті сходу зсуву, який був викликаний проливними дощами.

REUTERS
REUTERS

На місці НП працюють рятувальники.

Як повідомляється, потужні зливи тривають більше тижня у багатьох регіонах країни, передає РИА Новости.

В Китаї від через сильні зливи постраждали сотні тисяч людей, є загиблі

Метеорологи попереджають про загрозу сильних повеней на найбільшій річці — Янцзи. Зазначимо, катастрофічна повінь у 1998 році в районі Янцзи забрала життя більш ніж 1,3 тис людей.

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