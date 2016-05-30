На півдні Німеччини шторм перетворив вулиці на ріки, що змивають будинки і автомобілі (фото, відео)
Через сильну негоду в південних регіонах ФРН загинули не менше чотирьох осіб. У деяких районах зафіксовані найбільші повені за два десятиліття, викликані циклоном "Ельвіра".
У федеральній землі Баден-Вюртемберг на південному заході ФРН сильна негода і повені залишили сліди спустошення, загинули не менше чотирьох осіб, є також потерпілі, крім того завдано значної матеріальної шкоди, масштаби якої поки що важко оцінити, повідомило земельне МВС вранці в понеділок, 30 травня, передає російська редакції DW.
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Особливо трагічною стала загибель пожежного, який намагався врятувати людину в швабському Гмюнді, який також загинув, наголошується в повідомленні. В іншому місті у затопленому підвалі потонув 60-річний чоловік.
На відеокліпах і фотографіях, викладених у соціальних мережах, видно, як потоки води змивають з вулиць автомобілі, нагромаджують їх один на одного і кидають їх у вітрини магазинів.
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