Українських водіїв на ключових напрямках очікує спека, місцями +28°

13:46, 30 травня 2016
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Сьогодні і завтра українських водіїв на більшості напрямків очікує спекотна погода.

Фото УНИАН
В Україні сьогодні і завтра спекотно, але місцями пройдуть дощі / УНІАН

Сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікуватиме помірна хмарність і невеликі дощі. Середня температура протягом усієї дороги +25°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом очікуватиме також спекотна погода, місцями дощі.

Сьогодні киян очікує практично безхмарна погода, до +24°

Охочим поїхати з Києва до Львова знадобиться кондиціонер. Якщо у Києві стовпчик термометра показує 25 градусів, то починаючи з Коростишева - усі 28 градусів у тіні. Завтра за цим маршрутом місцями пройдуть дощі, помірна хмарність, але також буде спекотно, вдень - від +26°.

На трасі Київ-Одеса також вже по-літньому спекотно. Якщо на Київщині водіїв супроводжуватиме температура в 25 градусів, то південніше Умані - 28°. В самій Одесі сьогодні +26 і невелика хмарність. Завтра на цьому напрямку можливі дощі, але прохолодніше не буде.

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