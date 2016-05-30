Українських водіїв на ключових напрямках очікує спека, місцями +28°
Сьогодні і завтра українських водіїв на більшості напрямків очікує спекотна погода.
Сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікуватиме помірна хмарність і невеликі дощі. Середня температура протягом усієї дороги +25°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом очікуватиме також спекотна погода, місцями дощі.
Сьогодні киян очікує практично безхмарна погода, до +24°
Охочим поїхати з Києва до Львова знадобиться кондиціонер. Якщо у Києві стовпчик термометра показує 25 градусів, то починаючи з Коростишева - усі 28 градусів у тіні. Завтра за цим маршрутом місцями пройдуть дощі, помірна хмарність, але також буде спекотно, вдень - від +26°.
На трасі Київ-Одеса також вже по-літньому спекотно. Якщо на Київщині водіїв супроводжуватиме температура в 25 градусів, то південніше Умані - 28°. В самій Одесі сьогодні +26 і невелика хмарність. Завтра на цьому напрямку можливі дощі, але прохолодніше не буде.
Детальніше про погоду на найпопулярніших маршрутах дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+24°... +17°
-
Донецьк+30°... +15°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запоріжжя+29°... +17°
-
Івано-Франківськ+26°... +15°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+26°... +17°
-
Луганськ+30°... +15°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+26°... +18°
-
Полтава+22°... +17°
-
Рівне+25°... +15°
-
Сімферополь+30°... +15°
-
Суми+24°... +14°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+22°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницький+27°... +15°
-
Черкаси+25°... +17°
-
Чернігів+27°... +14°
-
Чернівці+27°... +16°