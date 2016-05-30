У Харкові через шквальний вітер з дощем повалені 120 дерев
Через негоду підрозділи рятувальників 8 разів виїжджали для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов.
У Харкові через шквальний вітер з дощем протягом доби повалені 120 дерев.
Як повідомили УНІАН у головному управлінні ДСНС України в Харківській області, 29 травня підрозділи рятувальників 8 разів виїжджали для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов.
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За відомостями ДСНС, внаслідок негоди, що супроводжувалася сильним дощем зі шквальним вітром, у Харкові було повалено 120 дерев та 180 гілок. Сталися окремі випадки обриву дротів зовнішніх електромереж. До робіт з ліквідації цих наслідків були задіяні 400 працівників комунальних служб.
Також на допомогу комунальним службам 8 разів залучались підрозділи ДСНС України. Всього 6 рятувальних автомобілів та 29 осіб особового складу. Рятувальники займались розпилом та прибиранням з проїзної частини повалених дерев.
Внаслідок буревію жертв постраждалих немає.
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