У Харкові через шквальний вітер з дощем повалені 120 дерев

Через негоду підрозділи рятувальників 8 разів виїжджали для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов.

REUTERS

У Харкові через шквальний вітер з дощем протягом доби повалені 120 дерев.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні ДСНС України в Харківській області, 29 травня підрозділи рятувальників 8 разів виїжджали для надання допомоги населенню з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов.

Читайте також В Україні 30 травня буде по-літньому спекотно, але пройдуть дощі

За відомостями ДСНС, внаслідок негоди, що супроводжувалася сильним дощем зі шквальним вітром, у Харкові було повалено 120 дерев та 180 гілок. Сталися окремі випадки обриву дротів зовнішніх електромереж. До робіт з ліквідації цих наслідків були задіяні 400 працівників комунальних служб.

Також на допомогу комунальним службам 8 разів залучались підрозділи ДСНС України. Всього 6 рятувальних автомобілів та 29 осіб особового складу. Рятувальники займались розпилом та прибиранням з проїзної частини повалених дерев.

Внаслідок буревію жертв постраждалих немає.