Українців завтра очікують дощі, температура до +27°

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра по всій Україні, крім півдня, очікується дощова погода, місцями грози. Температура +11°... + 27°. Найспекотніше буде на півдні та сході країни.

В Україну прийшло літо / hozvo.ru

У столиці в останній день весни буде +17°... + 23°, мінлива хмарність, можливі грози. Вітер східний, до 5.5 м/с, атмосферний тиск 744 мм рт. ст.

У Львові завтра буде хмарно з проясненнями і пройде злива, вночі +13, удень +23°. Вітер східний та північно-східний, до 1.9 м/с. Атмосферний тиск 734 мм рт. ст.

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В Одесі буде практично безхмарно, температура вночі +16°, вдень +27°, вітер переважно західний, до 3.3 м/с. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.

Погода на завтра, 31 травня / УНІАН

У Харкові у вівторок очікується невелика хмарність та легкий дощик, температура вночі +16°, вдень +26°. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст., вітер вранці східний, вдень південно-східний, до 5.4 м/с.

Похмуро завтра буде в Дніпрі. Вдень пройде дощ. Температура вночі +16°, вдень +26°. Атмосферний тиск 744 мм рт. ст. Вітер південний і південно-східний, до 4.9 м/с.

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В Сімферополі у вівторок буде ясно. Температура вночі +15°, вдень +25°. Вітер південний і західний, до 2.4 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на завтра обіцяють грозу, температура вночі +17°, вдень +24°, вітер переважно південний, до 3,9 м/с. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст.

У Краматорську можливий дощ з грозою, вночі +18°, вдень +27°, вітер південно-східний, до 4.5 м/с. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку завтра буде практично безхмарно. Температура вночі +17°, вдень +28°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст. Вітер переважно південно-східний, 3 м/с.

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