У столиці завтра знову очікується гроза і +23°

18:49, 30 травня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 31 травня в столиці очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою.

УНИАН
Киян завтра знову чекають дощі / УНІАН

Зранку хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вдень можлива гроза.

Температура вночі +17°, вдень +23°.

В Україні 30 травня буде по-літньому спекотно, але пройдуть дощі

Вітер північно-східний, до 5.5 м/с, атмосферний тиск 744 мм рт. ст.

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