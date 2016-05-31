В Україні сьогодні хмарно і дощі, температура до +26°
Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні по всій території України очікується хмарна погода, місцями дощі та зливи. Температура від +12° до + 26°.
У столиці в останній день весни буде невелика хмарність та пройде злива. Температура +21°. Вітер північно-східний, до 3.1 м/с, атмосферний тиск 743 мм рт. ст.
У Львові також хмарно, можливий дощ з грозою. Температура +22°. Вітер південно-західний, до 1.9 м/с. Атмосферний тиск 734 мм рт. ст.
В Одесі температура +26° невелика хмарність, вітер переважно східний, до 2.2 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.
У Харкові у вівторок пройде злива, температура +25°. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст., вітер південно-східний, до 3.1 м/с.
Трохи хмарно буде в Дніпрі. Вдень можливий дощ. Температура +25°. Атмосферний тиск 744 мм рт. ст. Вітер змінний південний і південно-східний, до 1.8 м/с.
В Сімферополі у вівторок буде ясно. Температура +26°. Вітер змінний, до 2.6 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невеликий дощ, температура +21°, вітер переважно південний, 4 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.
Українців завтра очікують дощі, температура до +27°
У Краматорську очікується злива, температура +23°, вітер південний і південно-східний, до 3.5 м/с. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність. Температура +23°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст. Вітер переважно південний, до 3.1 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+24°... +17°
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Донецьк+30°... +15°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +17°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+26°... +17°
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Луганськ+30°... +15°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+26°... +18°
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Полтава+22°... +17°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+30°... +15°
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Суми+24°... +14°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+22°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+25°... +17°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+27°... +16°