В Україні сьогодні хмарно і дощі, температура до +26°

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні по всій території України очікується хмарна погода, місцями дощі та зливи. Температура від +12° до + 26°.

Синоптики прогнозують хмарну погоду / texturify.com

У столиці в останній день весни буде невелика хмарність та пройде злива. Температура +21°. Вітер північно-східний, до 3.1 м/с, атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

У Львові також хмарно, можливий дощ з грозою. Температура +22°. Вітер південно-західний, до 1.9 м/с. Атмосферний тиск 734 мм рт. ст.

В Одесі температура +26° невелика хмарність, вітер переважно східний, до 2.2 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.

Погода в Україні 31 травня / УНІАН

У Харкові у вівторок пройде злива, температура +25°. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст., вітер південно-східний, до 3.1 м/с.

Трохи хмарно буде в Дніпрі. Вдень можливий дощ. Температура +25°. Атмосферний тиск 744 мм рт. ст. Вітер змінний південний і південно-східний, до 1.8 м/с.

В Сімферополі у вівторок буде ясно. Температура +26°. Вітер змінний, до 2.6 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невеликий дощ, температура +21°, вітер переважно південний, 4 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.

Читайте також Українців завтра очікують дощі, температура до +27°

У Краматорську очікується злива, температура +23°, вітер південний і південно-східний, до 3.5 м/с. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку сьогодні невелика хмарність. Температура +23°. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст. Вітер переважно південний, до 3.1 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.