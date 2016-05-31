У столиці сьогодні очікується злива

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 31 травня, в столиці очікується невелика хмарність, температура +21°.

Синоптики прогнозують зливу / eugene.kaspersky.it

У столиці в останній день весни буде невелика хмарність та пройде злива. Увечері невелика хмарність та +19°.

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Вітер північно-східний, до 3.1 м/с, атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

Сьогодні сонце в Києві зійшло о 4:51, а зайде о 20:59.