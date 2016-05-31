У Чернігівській області через блискавку сталося 2 пожежі

09:32, 31 травня 2016
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Через ускладнення погодних умов за минулу добу в Чернігівській області сталося 2 пожежі та частково пошкоджено покрівлю будівлі школи.

poltava.sq.com.ua
Блискавка пошкодила два будинки / poltava.sq.com.ua

Так, 29 травня у с. Максимівка Ічнянського району сталася пожежа у будинку. На місце події прибули рятувальники 13 професійного пожежного посту з смт Парафіївка у складі 3 чоловік особового складу та однієї одиниці спеціальної техніки, передает прес-служба ДСНС.

Вчені показали розряд блискавки зі швидкістю 700 кадрів в секунду (відео)

Пожежу о 16:45 було локалізовано та о 18:00 остаточно ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю та перекриття будівлі, пошкоджено стіни.

Того ж дня, рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Сновського району ліквідували пожежу господарчої будівлі у с. Петрівка.

Причиною пожеж пстав розряд блискавки. Жертв та постраждалих немає.

29 травня о 19:30 сильними поривами вітру частково пошкоджено покрівлю будівлі Карильської ЗОШ I-III ступенів, що у Коропському районі на площі 24 кв.м. Відновлювальні роботи будуть проводитися впродовж 30 травня.

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