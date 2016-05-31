У столиці Тайваню стався землетрус
Землетрус магнітудою 6.1 стався у вівторок на частині Тайваню, включаючи столицю країни Тайбей.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.
Спочатку про підземні поштовхи за 110 км на північний схід від Тайбея повідомила Геологічна служба США. За їхньою інформацією, потужність землетрусу склала 6,4.
Біля берегів Фіджі стався землетрус
Тайванське центральне погодне бюро повідомило про магнітуду 7.2.
Інформації про руйнування і жертви поки немає.
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