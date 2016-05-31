У столиці Тайваню стався землетрус

Землетрус магнітудою 6.1 стався у вівторок на частині Тайваню, включаючи столицю країни Тайбей.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Спочатку про підземні поштовхи за 110 км на північний схід від Тайбея повідомила Геологічна служба США. За їхньою інформацією, потужність землетрусу склала 6,4.

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Тайванське центральне погодне бюро повідомило про магнітуду 7.2.

Інформації про руйнування і жертви поки немає.