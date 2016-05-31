Сильні зливи заливають центр та північ Франції

11:23, 31 травня 2016
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Сильні зливи не припиняються на півночі і в центральній частині Франції вже кілька днів.

REUTERS
REUTERS

Одна з двох ліній метро Лілля - найбільшого міста на півночі Франції - була в понеділок зупинена через негоду.

Про це повідомила компанія-оператор міського метрополітену Transpole. На цій лінії, в більшості своїй підземній, є відкриті ділянки. Поїзди метро в Ліллі керуються автоматичними системами, передає ТАСС.

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"Через негоду перша лінія міського метро буде закрита аж до завтрашнього дня. Пасажирам запропоновано переміщення на автобусах", - йдеться в заяві. 

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