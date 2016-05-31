Повінь паралізувала роботу заводу Audi на півдні ФРН

Робота заводу німецького автовиробника Audi, який розташований в місті Неккарзульме на півдні Німеччини, припинена через підтоплення заводських цехів.

Заводські цехи підтопило / fourtitude.com

Про це повідомив у понеділок представник компанії.

"Через ситуацію, що склалася в ранкову зміну не було запущено виробництво", - сказав він.

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На підприємстві працюють 16 тис. співробітників. У числі інших там збирають модель А4.

Федеральна земля Баден-Вюртемберг, в якій знаходиться місто Неккарзульм, найбільше постраждала від циклону, який накрив південний захід ФРН. Негода супроводжується зливами, через які піднявся рівень води в річках, і шквальним вітром. Минулої ночі через циклон загинули чотири людини