У Техасі збільшилася кількість жертв повеней

12:07, 31 травня 2016
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Число жертв повеней, викликаних проливними дощами в американському штаті Техас, зросла в неділю до шести осіб.

VOANews
Повені затопили Техас / VOANews

В окрузі Тревіс поблизу курортного міста Остін виявлено тіло жінки, яка зникла безвісти після полудня в неділю. Вона їхала в компанії двох чоловік на машині, яку підхопили води річки Сайпресс-Крик, яка розлилася.

Пасажирам вдалося дістатися до суші, тіло жінки винесло на мілководдя за 14 км нижче за течією. Тіло іншої жертви виявив екіпаж рятувального вертольота недалеко від Остіна, передає ТАСС за інформацією AP.

Через повені в Техасі загинули чотири людини

Загибель ще чотирьох осіб підтвердила в суботу влада округу Вашингтон.

Стихійне лихо спровокувало бунт у в'язниці, розташованій за 112,7 км на північний захід від міста Х'юстон. Там підтоплення знеструмило всі пенітенціарні установи, близько 1,3 тис. охоронців за рахунок чисельної переваги втихомирили не менше 50 в'язнів, які вирвалися з камер. В цілях запобігання подібних подій влада штату раніше розпорядилася евакуювати і перевести в інші в'язниці 2,6 тис. ув'язнених.

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