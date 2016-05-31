Нічна злива затопила машини у Львові (фото)

Внаслідок сильної зливи, сьогодні вночі затопило частину Сихівського району міста.

Сихів затопило / Egor Buglak, Varta-1

Про це повідомляє прес-служба міськради міста і місцеві мешканці у соцмережах.

Як зазначає керівник РА Ірина Маруняк, усі дощоприймачі в районі – очищені, лише у деяких місцях каналізація не справилась через надмірну кількість опадів, тож де-не-де виникли підтоплення.

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Однак, упродовж години уся вода стекла. Зараз над ліквідацією наслідків стихії працюють комунальні служби.

Так, за словами Ірини Маруняк, комунальники очищають дороги від намулу, а «Львівводоканал» ліквідовує витоки. Також на території району є 12 підтоплених дахів. Представники РА зараз знаходяться в одному з таких будинків, що на вул. Стрийській, 57, де обстежують дах та визначають подальші дії щодо ліквідації наслідків підтоплення. Як відзначає голова РА, у будинку ливнева каналізація не сприйняла воду через надмірну кількість опадів.