На Львівщині внаслідок негоди повністю знеструмлені 33 населених пункти

13:11, 31 травня 2016
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Грози, які пройшли на території області, спричинили перерви в електропостачанні в п’яти районах Львівщини.

Фото УНИАН
Наслідки стихії ліквідовують 12 бригад «Львівобленерго» / Фото УНИАН

На Львівщині внаслідок негоди повністю знеструмлені 33 населених пункти, ще 8 - частково.

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв'язків ПАТ «Львівобленерго», грози, які пройшли сьогодні на території області, спричинили перерви в електропостачанні в п’яти районах Львівщини. 

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На даний час, внаслідок негоди без електропостачання залишаються 33 населених пункти, 8 населених пунктів знеструмлені частково, у Жовківському, Яворівському, Миколаївському, Перемишлянському та Турківському районах області.

Наслідки стихії ліквідовують 12 бригад «Львівобленерго» у складі 63 працівників, задіяно 16 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, у Львові комунальники працюють над ліквідацією наслідків підтоплення частини Сихівського району міста, який постраждав внаслідок сильної нічної зливи.

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