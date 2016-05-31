На Львівщині внаслідок негоди повністю знеструмлені 33 населених пункти
Грози, які пройшли на території області, спричинили перерви в електропостачанні в п’яти районах Львівщини.
На Львівщині внаслідок негоди повністю знеструмлені 33 населених пункти, ще 8 - частково.
Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв'язків ПАТ «Львівобленерго», грози, які пройшли сьогодні на території області, спричинили перерви в електропостачанні в п’яти районах Львівщини.
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На даний час, внаслідок негоди без електропостачання залишаються 33 населених пункти, 8 населених пунктів знеструмлені частково, у Жовківському, Яворівському, Миколаївському, Перемишлянському та Турківському районах області.
Наслідки стихії ліквідовують 12 бригад «Львівобленерго» у складі 63 працівників, задіяно 16 одиниць техніки.
Як повідомляв УНІАН, у Львові комунальники працюють над ліквідацією наслідків підтоплення частини Сихівського району міста, який постраждав внаслідок сильної нічної зливи.
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