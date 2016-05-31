Грози, які пройшли на території області, спричинили перерви в електропостачанні в п’яти районах Львівщини.

Наслідки стихії ліквідовують 12 бригад «Львівобленерго» / Фото УНИАН

На Львівщині внаслідок негоди повністю знеструмлені 33 населених пункти, ще 8 - частково.

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв'язків ПАТ «Львівобленерго», грози, які пройшли сьогодні на території області, спричинили перерви в електропостачанні в п’яти районах Львівщини.

Читайте також У Харкові через шквальний вітер з дощем повалені 120 дерев

На даний час, внаслідок негоди без електропостачання залишаються 33 населених пункти, 8 населених пунктів знеструмлені частково, у Жовківському, Яворівському, Миколаївському, Перемишлянському та Турківському районах області.

Наслідки стихії ліквідовують 12 бригад «Львівобленерго» у складі 63 працівників, задіяно 16 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, у Львові комунальники працюють над ліквідацією наслідків підтоплення частини Сихівського району міста, який постраждав внаслідок сильної нічної зливи.