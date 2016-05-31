На ключових українських трасах очікуються опади

Українських водіїв на більшості напрямків очікує дощова погода.

Синоптики обіцяють дощі на ключових трасах / widefon.com

Сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікуватимуть дощі. Температура протягом дороги +24°...+25°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде також чекати дощова погода, температура +23°...+24°.

На трасі Київ - Львів місцями опади і спека 26-27 градусів. Завтра похолодає до +24°, в районі Луцька і Львова водія може застати злива.

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За маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями дощі, а в Одеській області - хмарно і без опадів. Температура +25°...+26°. Завтра похолодає до +23°...+24° і по всьому маршруту обіцяють дощову погоду.

Схожі погодні умови та Дніпропетровському напрямку. Там сьогодні всю дорогу можливі дощі і +25°...+26°. Завтра похолоднышає до +24°.

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