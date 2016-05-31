На ключових українських трасах очікуються опади
Українських водіїв на більшості напрямків очікує дощова погода.
Сьогодні на трасі Київ - Харків водіїв очікуватимуть дощі. Температура протягом дороги +24°...+25°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде також чекати дощова погода, температура +23°...+24°.
На трасі Київ - Львів місцями опади і спека 26-27 градусів. Завтра похолодає до +24°, в районі Луцька і Львова водія може застати злива.
В Україні сьогодні хмарно і дощі, температура до +26°
За маршрутом Київ - Одеса сьогодні місцями дощі, а в Одеській області - хмарно і без опадів. Температура +25°...+26°. Завтра похолодає до +23°...+24° і по всьому маршруту обіцяють дощову погоду.
Схожі погодні умови та Дніпропетровському напрямку. Там сьогодні всю дорогу можливі дощі і +25°...+26°. Завтра похолоднышає до +24°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+24°... +17°
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Донецьк+30°... +15°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +17°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+26°... +17°
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Луганськ+30°... +15°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+26°... +18°
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Полтава+22°... +17°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+30°... +15°
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Суми+24°... +14°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+22°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+25°... +17°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+27°... +16°