В перший день літа у більшості українських областей очікуються дощі і грози
Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 1 червня, в Україні очікуються дощі і грози. Температура до +27°.
У столиці в перший день літа буде хмарно, +13°... + 21°. Вітер північно-східний, до 5.7 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.
На ключових українських трасах очікуються опади
У Львові буде хмарно з проясненнями, вночі +14, вдень +26°. Вітер південно-західний, до 2.7 м/с. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст.
Одеситам обіцяють дощ з грозою, температура вночі +17°, вдень +27°, вітер переважно західний, до 3,5 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.
У Харкові у середу буде хмарно, температура вночі +14°, вдень +20°. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст., вітер північно-східний, до 6.7 м/с.
У Дніпрі завтра можливий дощ, погода буде хмарною з проясненнями. Температура вночі +15°, вдень +24°. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.9 м/с.
У Сімферополі в середу очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою. Температура вночі +14°, вдень +25°. Вітер західний, до 2,1 м/с. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст.
До кінця тижня в Україні йтимуть дощі
Жителям Маріуполя на завтра обіцяють грозу, температура вночі +15°, вдень +21°, вітер переважно північно-західний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.
У Краматорську невелика хмарність та дощ, вночі +14°, вдень +22°, вітер північно-східний, до 5.6 м/с. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно і пройде злива. Температура вночі +16°, вдень +21°. Атм. тиск 752 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 5.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+24°... +17°
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Донецьк+30°... +15°
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Житомир+28°... +15°
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Запоріжжя+29°... +17°
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Івано-Франківськ+26°... +15°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+26°... +17°
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Луганськ+30°... +15°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+26°... +18°
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Полтава+22°... +17°
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Рівне+25°... +15°
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Сімферополь+30°... +15°
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Суми+24°... +14°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+22°... +16°
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Херсон+29°... +17°
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Хмельницький+27°... +15°
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Черкаси+25°... +17°
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Чернігів+27°... +14°
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Чернівці+27°... +16°