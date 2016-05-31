В перший день літа у більшості українських областей очікуються дощі і грози

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 1 червня, в Україні очікуються дощі і грози. Температура до +27°.

В Україні завтра очікуються дощі / УНІАН

У столиці в перший день літа буде хмарно, +13°... + 21°. Вітер північно-східний, до 5.7 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

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У Львові буде хмарно з проясненнями, вночі +14, вдень +26°. Вітер південно-західний, до 2.7 м/с. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст.

Одеситам обіцяють дощ з грозою, температура вночі +17°, вдень +27°, вітер переважно західний, до 3,5 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.

Погода в Україні 1 червня / УНІАН

У Харкові у середу буде хмарно, температура вночі +14°, вдень +20°. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст., вітер північно-східний, до 6.7 м/с.

У Дніпрі завтра можливий дощ, погода буде хмарною з проясненнями. Температура вночі +15°, вдень +24°. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.9 м/с.

У Сімферополі в середу очікується невелика хмарність, можливий дощ з грозою. Температура вночі +14°, вдень +25°. Вітер західний, до 2,1 м/с. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст.

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Жителям Маріуполя на завтра обіцяють грозу, температура вночі +15°, вдень +21°, вітер переважно північно-західний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.

У Краматорську невелика хмарність та дощ, вночі +14°, вдень +22°, вітер північно-східний, до 5.6 м/с. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно і пройде злива. Температура вночі +16°, вдень +21°. Атм. тиск 752 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 5.2 м/с.

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