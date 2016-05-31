Завтра в Києві буде хмарно, але дощу не обіцяють

В перший день літа в українській столиці буде хмарно і відносно прохолодно.

Синоптики обіцяють киянам хмарну погоду / facebook.com/День-вишиванки

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 1 червня, в Києві очікується похмура погода, опадів не очікується.

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Температура +13°... +21°. Вітер північно-східний, до 5.7 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.