Завтра в Києві буде хмарно, але дощу не обіцяють

19:30, 31 травня 2016
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В перший день літа в українській столиці буде хмарно і відносно прохолодно.

Синоптики обещают киевлянам облачную погоду / facebook.com/День-вишиванки
Синоптики обіцяють киянам хмарну погоду / facebook.com/День-вишиванки

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 1 червня, в Києві очікується похмура погода, опадів не очікується.

В перший день літа у більшості українських областей очікуються дощі і грози

Температура +13°... +21°. Вітер північно-східний, до 5.7 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

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